“Note di Natale 2020 – Special Edition” a Monte San Giusto

MONTE SAN GIUSTO - Di solito si trovavano tutti insieme sul palco del cineteatro Durastante di Monte San Giusto, ma quest’anno non sarà possibile. E così, invece del pubblico dal vivo, per “Note di Natale 2020 – Special Edition” ci sarà il pubblico di Fm Tv (anche in streaming sul canale facebook dell’emittente), mercoledì 23 dicembre a partire dalle ore 21.

Appuntamento fisso, divenuto uno degli eventi tradizionali natalizi, il festival è ideato (e condotto) da Veronica Stizza e Antony Persichini, con il patrocinio del Comune di Monte San Giusto, e della locale Pro loco. «Quest’anno purtroppo non potremo stare tutti insieme su quel palco che tanto amiamo, ma non ci siamo di certo fermati, Note di Natale deve continuare e sarà con voi» la breve nota su Facebook che ha accompagnato la presentazione del video promo, girato dall’intero cast dei ragazzi di “Note di Natale”, prima degli ultimi Dpcm. Un’edizione rivista nel format, che prevedeva tanta musica, ballo e anche recitazione. Quest’anno la formula è stata rivisitata, organizzando una versione davvero esilarante dello storico “Tg note”: condotta dagli ideatori del festival, prevede anche la messa in onda di servizi esclusivi e gli auguri di tutto il cast del festival. Sono annunciati ospiti a sorpresa, per una serata che, pur se diversa, sarà sicuramente coinvolgente.

Non è la prima volta che, prima della serata di Monte San Giusto, il festival presenta dei video, realizzati e girati all’aperto, sulla base di note e tracce musicali famose. Quest’anno è stato scelto il brano “Can’t stop the feeling” di Justin Timberlake, per realizzare una cover dal titolo “E’ già Natale”, creando attesa, emozionando, coinvolgendo e invitando il potenziale pubblico a seguire uno «show che fa sognare». Così recita infatti uno dei ritornelli del testo scritto da Francesca Bonvini, e cantato dai protagonisti di sempre del festival. Il video andrà in onda insieme al resto del programma, con il tradizionale scambio di auguri con il cast, anche se solo in modo virtuale e a distanza.

