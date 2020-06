E' di Dardust il primo concerto live “Lost in Space” dal sito de “La Cuma”

MONTE RINALDO - Le Marche dopo il lockdown tornano a fare musica dal vivo con Dardust. Accadrà questa sera in streaming dal sito archeologico de “La Cuma” di Monte Rinaldo, dove il musicista, cantante, produttore e autore eseguirà il concerto “Lost in Space”, un viaggio che prende ispirazione dalla presenza e dalla posizione dei pianeti. Dalle 21 ,30 e per circa un’ora, l’artista ricomincerà a proporre musica dopo una lunga e sofferta pausa. Lo scopo non è solo quello di battezzare il ritorno delle sette note live in regione e di celebrare il talento infinito di Dario Faini, ma anche quello di valorizzare un’area storica straordinaria, offrendo occasioni di nuova speranza. In futuro per la location storica arriveranno altre attività, grazie alla recente approvazione di una convenzione che unisce anche il comune, l’Università di Bologna e la Sovrintendenza. L’area, che vedrà a breve la creazione di percorsi per disabili, nuovi pannelli e laboratori didattici in grado di formare gli adulti di domani, sarà al centro di un live evocativo che le colonne della Cuma sapranno rendere ancora più speciale. Dardust sarà in scena solo, con il suo piano a coda, senza palco e un mirabile arredo luminoso. Uno streaming fruibile sulla pagina Facebook di Monte Rinaldo, su quella della Sovrintendenza e sui social di Durdust. © RIPRODUZIONE RISERVATA