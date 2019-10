Monsano, c'è Tina Cipollari al Miami Club. Tutti gli eventi del weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo weekend di ottobre che porta tanti eventi, ospiti e sorprese: come sempre un ottimo viatico per il mondo della notte della nostra regione e non mancano le feste a tema .Al Miami Club Monsano ospite al Superparty, la mattatrice di Uomini&Donne. Ne vedremo e sentiremo delle belle. Divenuto ormai un must venerdì della Serra diMarche, Aperitif Dinner Show “Oltre lo Spettacolo” Live Music / Dj Set / Folklore, con spettacoli a roteazione sia durante la cena che nella notte. Attrazioni di arte varia e performer di caratura nazionale ed internazionale. Inaugurazione del venerdì al Miù di Marotta, reaggeton - hiphop – traphouse, resident group: Latin Power Entertainment. Secondo venerdì Morositas al Donoma Club Civitanova, musica reggaeton - hip hop - latin house e animazione by Latin Power. Il venerdì è il giorno di “Hola Chica” che ritorna per l’inverno al Kontiki Club di San Benedetto. Si parte come di consueto con la cena.Al Sottovento di: Show Party a partire dalla cena ripercorrendo le migliori hit dagli anni 90 ad oggi con i suoni di Davide Domenella, Claudio Ricotti, e Diego Domenella.Ospite speciale per il Good Times, il sabato de La Serra - Laboratorio di Cucina e Musica a Civitanova, in anteprima assoluta la Radio 2 Social Band, protagonista acclamatissima della nota trasmissione radiofonica. Aldi Civitanova conto alla rovescia per il secondo evento, che vedrà protagonista uno dei migliori dj italiani, Maurizio Molella, direttamente da Radio Deejay. Al Noir di Jesi atterrano due artisti di fama internazionale: il dj producer Samuele Sartini, marchigiano doc, e la voce ufficiale della Villa delle Rose Tanja Monies. Al Mia Clubbing di Porto Recanati un ospite speciale in consolle: il dj producer, creatore della sigla della “La Casa De Papel”, e delle hits “Friday” e “Tuesday”. Al Kontiki Club diDel Tronto il sabato “Dance all night”. Resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri.L’appuntamento del sabato al Sottovento di Numana è Infinity Saturday Party, show dinner party, house music & dance hit dj Diego Domenella - Alex T, voice Monica Kiss. Al Miù di Marotta il tour di Señorita arriva nella Marche ad incendiare la dancefloor. Al Miami di Monsano il grande festival delle scuole latine dalla cena all’alba. 2 sale, 3 dj, tante scuole. Al Roma.Disco Più di Matelica “Random party”, in consolle resident Marco Beta, Andrea Aquili.Alla Serra di Civitanova sonorità elettroniche, dj e live, installazioni artistiche, sapori eccellenti e spazi di condivisione sempre sotto la regia di Aldo Ascani. La domenica Sottovento è “La Isla Bonita” Il consueto appuntamento domenicale che parte dalle ore 20 con il gran buffet aperitivo cena. Al Gatto Blu di Civitanova Marche torna la Domenica Notte “Glitter”. L’appuntamento più richiesto del Centro Italia con rnb , pop , trap , house firmato come sempre Latin Power.