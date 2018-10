Da Temptation Island alla strage di cuori al Miami Tutte pazze per Giordano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSANO - Una bomba di euforia Giordano Mazzocchi, il personaggio del momento sotto le luci dei riflettori per aver partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip.Giordano Mazzocchi il maestro di sci e PR conosciuto però come protagonista a Uomini e Donne e Temptation Island, venerdì sera è stato il super ospite al Miami Club di Monsano per il party Mamacita. Tantissime ragazze lo hanno preso d’assalto per abbracciarlo, scambiarci qualche battuta e ovviamente farci un selfie ricordo. Lui non si è mai tirato indietro, rispondendo alle piccanti domande sul palco poste dalla conduttrice e lasciandosi andare con un po’ di autoironia.Mazzocchi è stato anche intervistato sul palco e lui non si è sottratto a nessuna domanda, anche quelle più “scomode” relative ad esempio alla lite con Lorenzo Riccardi e Stefano Guglielmini. Ha poi svelato qualche retroscena piccante accaduto a Temptation Island, rimarcando però l’autenticità dei suoi sentimenti verso la bellissima Nilufar Addati, la sua compagna.Giordano è salito alla ribalta televisiva in seguito alla lite col Lorenzo Riccardi, quando quest’ultimo ha iniziato a corteggiare Nilufar Addati, fidanzata di Giordano. La carriera televisiva di Giordano inizia però con l’esperienza a Uomini e Donne, programma che si è concluso con la nascita della storia d’amore con Nilufar.Appena terminato il programma di Maria de Filippi, però, Stefano Guglielmini (ex corteggiatore di Nilufar) pubblica una foto insieme a lei che crea molti rumors. Nonostante questo, Giordano e la bellissima Nilufar restano insieme. E con a lei la scorsa estate ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip e diventano una delle coppie più chiacchierate online e offline.