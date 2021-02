Monica Setta, la denuncia su twitter: «Il televisore comprato da Euronics non funziona. Mi hanno detto di pagare dei tecnici privati»

Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto.

Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia: «Me lo montano (pagando a parte) loro tecnici e non si vede nulla», scrive la Setta su Twitter. «Torno in negozio e mi spiegano che devo rivolgermi (pagando) ad altri tecnici "privati" di cui hanno il numero che possono gentilmente fornirmi...». Insomma, la conduttrice si trova ora costretta a pagare nuovamente un servizio per cui ha già pagato e a dover fare affidamento su tecnici esterni alla catena rivenditrice di elettrodomestici.

Compro un televisore da @EuronicsItalia me lo montano (pagando a parte) loro tecnici e non si vede nulla. Torno in negozio e mi spiegano che devo rivolgermi (pagando) ad altri tecnici "privati" di cui hanno il numero che possono gentilmente fornirmi....🤦🤦🤦#vivalitalia — Monica Setta 2 (@MonicaSetta) February 23, 2021

Monica Setta attraverso il suo profilo Twitter si è rivolta direttamente a Euronics Italia, per il momento senza ottnere alcuna risposta.





