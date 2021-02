Monica Setta accusa Euronics, l'azienda replica: «La Tv è funzionante, il problema è legato all'antenna»

ROMA - Euronics precisa dopo che Monica Setta aveva denunciato in tv di avere acquistato una tv che non funzionava e che chiamata in causa l'azienda venditrice le era stato risposto di chiamare tecnici privati. Ecco di seguito la precisazione di Euronics.

Monica Setta, la denuncia su twitter: «Il televisore comprato da Euronics non funziona. Mi hanno detto di pagare dei tecnici privati»

“Siamo molto dispiaciuti per l’accaduto, ma da quanto da noi verificato, il problema del televisore della signora Setta non è ascrivibile a un malfunzionamento dell’apparecchio, ma di ricezione del segnale. Da qui il consiglio dell’addetto del punto vendita di rivolgersi a un antennista di cui ha fornito anche il nominativo. Euronics ci tiene a ribadire che l’attenzione al cliente anche dopo l’acquisto e il totale rispetto delle normative in tema di post vendita sono pratiche imprescindibile per la nostra insegna, sempre e comunque nell’ambito dei prodotti e dei servizi che vengono commercializzati ed erogati dalla nostra rete di negozi. Ovviamente siamo a disposizione di Monica Setta per ulteriori chiarimenti e informazioni che sarà comunque ricontattata dal punto vendita”.

