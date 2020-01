Annunciata da Amadeus come ospite, Monica Bellucci dice no al Festival: «Non ci sarò»

SANREMO - Era stata annunciata come super ospite da Amadeus in conferenza stampa. E ora il colpo di scena: Monica Bellucci non ci sarà al festival di Sanremo.

Attraverso il suo ufficio stampa l'attrice dichiara: «Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro».

