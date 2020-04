Una sfilata di moda in smart working da vedere in salotto

CORRIDONIA Fra le tante iniziative che ormai si moltiplicano sul web in tempo di Coronavirus, una novità assoluta sicuramente a livello regionale e molto probabilmente anche su scala nazionale è l’idea decisamente originale messa in campo da Fabbrica Eventi. Si tratta di una sfilata di moda in smart working. Incredibile ma vero. Ad organizzarla l'agenzia marchigiana fabbricaeventi.com sabato 25 aprile alle 21,30 sui suoi canali social e sito internet. «Con il lockdown, quello dello spettacolo live è sicuramente uno dei settori più colpiti - dicono gli ideatori Chiara Nadenich e Marco Moscatelli - così abbiamo voluto produrre questo evento smart con alcuni degli artisti con i quali collaboriamo solitamente per dire al pubblico, alle piccole e medie imprese e alle istituzioni: noi ci siamo, non molliamo e non vediamo l'ora di ritornare ad animare piazze, teatri, aziende e locali». Con l'hashtag #piùforti i modelli e le modelle "sfileranno fra le mura domestiche esprimendo se stessi nel look e nel mood, così come i conduttori e gli artisti che li affiancheranno". Tra gli ospiti anche Jo Squillo e le Iene Andrea Agresti e Filippo Roma.



Tra moda e show nella piazza virtuale

«Il format è come quello che proponiamo nelle piazze - spiega ancora Chiara Nadenich - moda e spettacolo insieme, in scena sulle piattaforme digitali. Ci saranno presentatori, cantanti, comici, ballerina. 30 modelli e modelle si alterneranno con sfilate in casa. Non promuoveranno aziende, ma ognuno è libero di indossare quello che vuole con un look che rappresenta il loro stato d’animo. Che ruolo avranno gli ospiti? Jo Squillo è co-presentatrice insieme Daniela Gurini. Le Iene faranno un’incursione a sorpresa, come tipico loro. Poi ci saranno Piero Massimo Macchini (comico), Piero Romitelli noto e apprezzato cantante e autore, Marta Porrà, Ludovica Gasparri sempre come cantanti, Veronica Mariani ballerina. Come cambieranno gli eventi di moda e le sfilate dopo il Coronavirus? Quello che noi facciamo, che è moda legata allo spettacolo, speriamo di riprenderla al più presto con tutte le forme di distanziamento sociale. Crediamo nella scienza e ci auguriamo che un vaccino finalmente ci restituisca la normalità». © RIPRODUZIONE RISERVATA