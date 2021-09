Tre ragazze marchigiane alle finali di Miss Reginetta: chi sono ​Giada Imperio, Hellen Petromilli e Margherita Citeroni

RICCIONE - Riflettori puntati sulla bellezza delle 64 Miss finaliste in lizza per la corona di Miss Reginetta d’Italia 2021 a Riccione nelle spiagge dell’Opèra Beach Club, dove si stanno tenendo in questi giorni le fasi finali del concorso che vedrà domani, sabato 4 settembre, l’incoronazione ufficiale di Miss Reginetta d’Italia 2021.

A tenere alta la tradizione delle Marche tre bellissime ragazze in gara: Giada Imperio 20 anni di Fabriano, Hellen Petromilli 19 anni di Ancona e Margherita Citeroni 15 anni di Ascoli Piceno. Il celebre concorso Miss Reginetta d’Italia, organizzato da Metaevent e diretto da Alessio Forgetta, negli anni ha scoperto le più belle ragazze italiane e si è imposto come principale vetrina per entrare nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema grazie ai numerosi sponsor e partners internazionali sempre in cerca di nuovi volti e nuovi talenti.

«La rosa delle finaliste si compone di 64 ragazze di età compresa tra i 14 e 27 anni selezionate per mesi su oltre 500 aspiranti nelle principali località turistiche italiane», ha dichiarato Alessio Forgetta patron del concorso. Ad analizzare le grafie delle miss per aiutarle a conoscere meglio la loro potenzialità e a superare insicurezze e paure tipiche dell’età, la celebre psico-grafologa della tv Mirka Cesari. Conduce la splendida Jo Squillo.

