Prefinali di Miss Italia a Fano, Marco Zingaretti alla conduzione della prima serata: «Adrenalina a mille»

FANO - Marco Zingaretti, storico presentatore di serate, eventi e format televisivi, sarà al timone della prima serata delle prefinali nazionali del concorso, in programma oggi, 16 settembre, a Fano.

Una carriera sempre in ascesa ricca di bei successi dove la parola umiltà è uno dei suoi ingredienti.

«Ho condotto davvero begli spettacoli, belle manifestazioni, contesti di spicco ed ogni situazione è un seme che mi ha portato e mi sta portando a raccogliere quello che mi sta capitando. Premetto che non sono né famoso né leader perché ho ancora tanto da imparare, mai mi sentirò tale. L’umiltà per me è la base o meglio l ingrediente primario».

Tanta esperienza e contatto diretto con il pubblico sui palchi in piazze e teatri…ricordiamo come e quando nasce tutto questo?

«La passione per la conduzione è nata fin da piccolo, giocavo con dei microfoni non funzionarti ad imitare i conduttori della tv di allora…Poi negli anni 2000 iniziai per hobby a condurre serate di spettacolo, per passare a dèfilè moda e cerimonia, iniziai ad essere contatto per eventi e manifestazioni sempre di maggior rilievo. E’ stato un susseguirsi di tante belle situazioni che mi hanno fatto crescere sempre di più».



E l’ingresso a Miss Italia.

«La prima chiamata mi arrivò a settembre 2013, mi squillò il telefono ed era Mimmo Del Moro, storico patron di Miss Italia Marche e Abruzzo, che mi invitò ad un colloquio conoscitivo in quanto mi seguiva sui social. Una conversazione di pochi minuti e mi disse: “Tu dall’estate prossima sarai il mio presentatore ”Da allora faccio parte dell’Agenzia Pai e della famiglia di Miss Italia».



Quasi 10 anni di conduzioni regionali ed ora un traguardo importante, le pre finali Nazionali.

«Eh già! Nella mia mente gli anni scorsi c’era questo obiettivo che neanche pensavo più in quanto preso per altre situazioni lavorative invece dopo la conduzione della finalissima di Miss Marche 2022 di fine Agosto mi arriva la chiamata della mia collega che mi comunica questa novità che subito ho accettato. Quindi venerdi sera a Fano dalle ore 20.30 circa farò conoscere a tutto il pubblico regionale e nazionale le 197 pre finaliste di Miss Italia 2022 Poi sabato una giuria tecnica con la presenza della Patron Patrizia Mirigliani sceglierà le 21 Finaliste».



Quali sono le sensazioni di queste giornate pre evento?

«Tanto entusiasmo che cerco di controllare mentalmente con la massima tranquillità visto che le giornate sono piene anche di tanto lavoro. L’adrenalina non manca cosi come a volte il proiettarmi quello che sarà la serata di venerdi visto che ancora dovrò incontrarmi con gli autori e addetti ai lavori».

Pre Finali Nazionali di Miss Italia e poi?

«Per quanto riguarda le conduzioni live il prossimo 15 ottobre sarò a Fiuggi per la Finale Nazionale del Cantagiro 2022 mentre posso dare già l’appuntamento a livello televisivo in quanto ho accettato la proposta di un bel programma musicale e dal 10 ottobre alle ore 14,15 condurrò “Like Music Marche” sul Canale 13 di Tvrs emittente in evoluzione con una squadra di colleghi e addetti ai lavori molto unita e professionali».