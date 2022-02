Miss Italia, ecco come è andata per le marchigiane Angelica e Martina la finale del concorso di bellezza più famoso

Non è andata bene la finale di Miss Italia per le due ragazze marchigiane che si sono qualificate per la finalissima di Venezia del concorso di bellezza più famoso. Angelica Marini prima e Martina Spezzaferro poi sono state eliminate nel corso delle prove che hanno caratterizzato questo nuovo format, trasmesso sulla piattaforma streaming Helbizlive, del concorso di bellezza più longevo della nostra penisola.

La serata è iniziata con l’arrivo a Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, delle diciannove finaliste rimaste in gara dopo il forfait per via del Covid di Beatrice Scolletta, Miss Lazio che nei giorni scorsi aveva annunciato di voler gareggiare anche se incinta.

La presentazione di Alessandro Di Sarno e di Elettra Lamborghini (la più giovane di sempre a condurre la finale di Miss Italia) è stata messa a dura prova da alcune incertezze della regia, che ha portato i due a molte imprecisioni. Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha accolto le ragazze sul molo antistante il Casinò lagunare, introducendole alla competizione.

