Musica e teatro immerse nel verde del Parco Miralfiore di Pesaro: la terza edizione di “Miralteatro d’Estate” propone 10 serate di spettacolo, dal 24 luglio al 12 agosto. «Il grande palcoscenico green della città è pronto ad ospitare rock d’autore, note classiche e teatro, - spiega Gilberto Santini di Amat - in una contaminazione di generi e di pubblico. Da una parte lo Stupor Circus che sta riscuotendo un notevole successo con le sue 22 giornate di Circo Contemporaneo, dall’altra questi 10 spettacoli che faranno da trade union tra i festival di luglio e l’inizio del Rof». Come sottolinea l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, «il progetto di Pesaro 2024 “La natura della cultura” ha come obiettivo una città creativa di artisti.

Il parco è stata una vera riscoperta, con una stagione che riunisce anche alcune delle principali realtà cittadine in un collage di esperienze e iniziative di qualità». I primi a salire sul palco dell’anfiteatro saranno i Kings of Convenience, il 24 luglio, duo norvegese che torna in Italia per la presentazione dell’ultimo album Peace or Love, dove emerge il sound di due vecchi amici che esplorano l’ultima fase della loro vita insieme e trovano nuovi modi per catturare quella magia inafferrabile che li contraddistingue.

L’Accademia di musica pesarese Zero Crossing proporrà (26/7) “Live aid ZC”, un concerto emozionante, tenuto da allievi e insegnanti, in omaggio al grande evento del 1985. È già quasi sold out la prima data annunciata subito dopo Sanremo: la serata con l’amatissima Drusilla Foer, carismatica icona di stile, cantante e attrice, che stupirà con il suo recital Eleganzissima, un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, in programma il 28 luglio. Atteso anche il concerto degli Arab Strap (29/7): Pesaro è una delle 4 tappe del duo scozzese in Italia. Ad aprire il loro concerto due band pesaresi: i Soviet Soviet e il nuovo progetto internazionale di Costanza Delle Rose, l’autrice, cantante e bassista dei Be Forest.

La Filarmonica Gioachino Rossini, il 2 agosto, presenta per la prima volta una collaborazione con l’interessante progetto di educazione musicale di base dell’Orchestra Giovanile Mosaico di Fano Jazz by the sea, composta da circa 50 bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni. La inconfondibile voce magnetica di Massimo Popolizio sarà protagonista (5/8) de “La caduta di Troia”, nell’ambito del Tau. Lo spettacolo sarà preceduto da una visita al Museo Archeologico Oliveriano che ri-aprirà i battenti il 1 agosto.



L’Ente Concerti di Pesaro proporrà, il 6 agosto in esclusiva provinciale, una delle tappe del “Life World Tour” del celebrato percussionista fanese Marco Pacassoni in formazione trio. Il 7 agosto in scena il musical per tutta la famiglia che incanta grandi e bambini dal 1988, Cenerentola di Rancia VerdeBlu. Completa la proposta di Miralteatro “Un palco nel parco”, con due appuntamenti di teatro amatoriale: in scena la compagnia Il Faro (27/7) e il Teatro Accademia (12/8). Prevendite già attive su vivaticket e rivendite del circuito Amat.