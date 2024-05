Il regista fermano Roberto Minervini trionfa a Cannes. Ha vinto il premio per la miglior regia con il film “The Damned - I Dannati” nella sezione “Un Certain Regard”, il secondo concorso del Festival del cinema. «Una grandissima soddisfazione. È la cosa più bella che poteva capitarmi perché riconosce direttamente il mio lavoro» esordisce Minervini.

La soddisfazione

Che poi prosegue: «Un premio all’unicità del mio linguaggio cinematografico che si è evoluto nel corso degli anni. Sono molto felice. Credo che sia un premio che faccia bene all’intero cinema italiano. O se vogliamo al cinema d’autore che spesso fa fatica a trovare spazio in Italia. Non è facile per molti autori proseguire per la loro personale strada. Mi riconosco in loro visto che sono stato mosso dalla volontà di abbattere frontiere e di sbarcare il lunario così come hanno fatto tanti italiani nel mondo. Mi porto l’Italia e le Marche dentro di me. Noi marchigiani siamo resilienti, determinati e coraggiosi». Roberto, classe 1970, è nato a Fermo e cresciuto nel centro calzaturiero di Monte Urano in una famiglia estranea però all’attività calzaturiera. Roberto si laurea (“con grande sofferenza” ha commentato) in Economia e Commercio all’Università di Ancona. Era un consulente finanziario a New York fino all’11 settembre 2001. Poi decide di cambiare vita, lascia il lavoro per seguire il suo istinto: il cinema. Utilizza l’indennizzo statale che riceve per aver perso il lavoro per pagarsi un master in Media Studies alla New School University della durata di due anni. Da qui inizia la sua storia che ieri ha scritto la pagina più bella. «Il premio a Roberto Minervini conferma il talento di un autore che ha mostrato negli anni un’idea di cinema ben definita e arricchisce il percorso di un regista ormai riconosciuto a livello internazionale» commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Il film è coprodotto da Rai cinema e attualmente nelle sale con la distribuzione di Lucky Red. Se con le pellicole precedenti Roberto si era fatto apprezzare come documentarista, questo è un film di finzione, storico, di guerra. Ma una guerra umanizzata, con il regista che si è concentrato sui singoli individui piuttosto che sul contesto generale. E con gli attori che hanno abitato il set cinematografico 24 ore al giorno per tutti il periodo delle riprese.

Le radici

Minervini e Sorrentino sono gli unici due rappresentanti del cinema italiano a Cannes. Le Marche forse saranno protagoniste del prossimo film di Minervini. Nell’intervista ufficiale resa all’ufficio stampa del festival di Cannes, in merito al suo prossimo progetto, Minervini ha risposto: «Sarà un film italiano. Tornerò alle mie radici. Questo è tutto quello che posso dire per ora». E le sue radici sono le Marche.