Milly Carlucci e la sfida a Maria De Filippi: «Vieni a Ballando con le Stelle»

di Emiliana Costa

e la "proposta indecente" a. Ieri sera Milly, ospite a Tale e Quale Show, ha lanciato la sfida televisiva dell'anno. La conduttrice vorrebbe che Maria De Filippi partecipasse a Ballando con le Stelle. E affida la sua richiesta a, grande amico di Maria, che però sarebbe rimasto alquanto perplesso...Maria De Filippi infatti èdi Milly Carlucci. Da anni Ballando con le Stelle si sfida prima con C'è posta per te e poi con Amici sul terreno dei dati d'ascolto. E poi come farebbe Maria a stare contemporaneamente su Canale 5 e su Rai1? Milly propone una soluzione: «La vorrei come ballerina per una notte. Si potrebbe farecon il suo studio oppure un intervento registrato...».Insomma, la soluzione ci sarebbe eè lanciato. Lo raccoglierà Maria De Filippi? Staremo a vedere.