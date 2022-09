Ballando, Milly Carlucci su Raimondo Todaro: «Non nutro rancore, ma...». Cosa ha detto

Milly Carlucci parla del suo rapporto con Maria De Filippi e con Raimondo Todaro dopo che il ballerino ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle per approdare ad Amici. Da quando si è saputo il cambio di emittente si sono rincorsi diversi rumors che hanno parlato di rapporti tesi tra la presentatrice di Rai 1 e il ballerino, coinvolgendo anche la collega di Canale 5.

Milly Carlucci, per la prima volta, ha però voluto dire la sua in merito. In una lunga intervista concessa a Rolling Stones, non ha nascosto di essere rimasta male per la scelta di Todaro, ma nello specifico per le modalità, specificando però di non nutrire rancore: «Non c’è da chiarire. Ci siamo sentiti all’epoca e basta. Se ci dovessimo incontrare ci abbracceremo, perché amo tutte le persone passate per questo programma. Gli voglio bene, è un bravo ragazzo. Anche se non ci siamo sentiti non c’è alcun attrito».

Con la De Filippi non ci sarebbe invece nessun rancore o tensione: «La rivalità con Maria De Filippi? In realtà la rivalità è quella di due aziende che mettono in onda i rispettivi show il sabato sera. La stampa si diverte a mettere due donne in competizione tipo Eva contro Eva. In realtà ci stimiamo tantissimo. Ci siamo sentite più volte. C’è un rapporto di stima e cordialità».