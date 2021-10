Milena Vukotic, Pina di Fantozzi a Oggi è un altro giorno: «Quel ruolo l'ho amato molto. Paolo Villaggio grande amico e collega»

Ospite a Oggi è un altro giorno è Milena Vukotic. Con Serena Bortone ripercorrono la carriera dell'attrice che ha avuto anche un passato importante come ballerina che è riuscita a rispolverare nel corso della sua passata partecipazione a Ballando con le Stelle.

Conosciutissima coma Pina nel celebre film Fantozzi, Milena confessa di aver molto amato quel personaggio: «Sono felice della mia signora Pina. Paolo diceva sempre “ricordiamoci di essere delel caricature” ma per me è stato un momento importante. Non mi pesava l'essere grottesca, io mi divertivo. Dobbiamo ricordarci che la recitazione è un gioco, è trasformazione. Di Pina mi appartiene però la sua insicurezza».

Nella trasmissione, in collegamento interviene anche Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo, che ricorda il bel rapporto, non solo professionale ma anche umano tra l'attrice e il papà. «Quanto papà scoprì che Milena aveva accettato il ruolo, era felicissimo», afferma confessando quello che Paolo disse il giorno in cui comunicarono che lo avrebbe affiancato nella recitazione di Fantozzi.

Milena conferma il bel rapporto con Villaggio: «Era una persona molto gentile, anche se aveva un aspetto burbero, poi era un uomo molto gentile», Poi aggiunge un bel ricorsi di lui durante una cena in cui era presente anche Fellini: «Fellini mi chiese il pesce persico e sono andata nella migliore pescheria di Roma a prenderlo, ma non era stagione e mi diedero un altro pesce che feci al cartoccio. Al momento della cena mi sono scusata per il pesce persico e lì si è scatenata una serata piena di scherzi e prese in giro perché lui naturalmente me lo aveva detto sapendo che non era stagione».

