Milano, influencer in auto in Piazza Duomo: il video sui social mette nei guai il conducente

Passano in auto sotto ale finiscono nei guai. Si è trattato di un gioco, una sfida, un modo per gridare al mondo di poter fare tutto. La bravata di un gruppo di giovani è costata cara al cche è stato arrestato dopo la diffusione di diversi filmati sui socialAd essere coinvolto è stato un 49enne amico di una ragazza, Asia Gianese, che si professa 'influencer', che ha deciso di passare in una zona vietata al traffico per permettere alla 21enne di filmare e postare filmati "bruffoneschi" sui social. Stamani prima dell'alba i due sono stati notati dai carabinieri nella medesima piazza, e all'amico che ancora una volta l'accompagnava è stata ritirata la patente e sequestrata la macchina. In più è stato denunciato.È accaduto intorno alle 5.30 quando una pattuglia dell'Arma ha notato una 'Cliò ferma nell'area del posteggio dei taxi in piazza del Duomo. I carabinieri, a cui era stata segnalata l'auto che nella notte di venerdì aveva effettuato l'incursione, hanno deciso di fare un controllo trovando a bordo la ragazza, e alla guida un 49enne. Dietro c'erano due ragazzi. Alla fine è stato ricostruito che lei, dovendo rincasare da un locale, ha chiamato lui per farsi portare a casa e lungo la strada il conducente - denunciato per esercizio abusivo della professione di taxista - ha deciso di caricare anche i due che aspettavano un'auto pubblica al parcheggio.I due amici hanno anche ammesso di essere stati la sera prima nell'area pedonale, per poi postare un video in cui lei diceva con aria sprezzante «cos'è che non possiamo fare noi?» in riferimento al timore di essere 'pizzicatì dalle telecamere. I nominativi sono stati girati alla Polizia Locale che conduce gli accertamenti sulla violazione, ripresa dalla aspirante star (che su Instagram appare in lingerie in vari luoghi della città), postata in un video e poi cancellata.