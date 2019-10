Domani blitz di Mika ad Ancona con il chitarrista scelto nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, mercoledì 16 ottobre, blitz di Mika ad Ancona. Il cantautore ha annunciato attraverso i social che sarà dalla mattina al pomeriggio nel capoluogo dorico per una visita alla città e per presentare il chitarrista marchigiano che si esibirà con lui sul palco del PalaPrometeo il 26 novembre, data dell’arrivo del suo tour in città. L’artista non ha voluto svelare i posti dove si recherà e neppure il nome dello strumentista che ha scelto attraverso un appello sempre lanciato sul web. Intanto, in attesa di vederlo domami, e poi il 26 novembre per il Revelation Tour, è uscito da pochi giorni il quinto album “My Name Is Michael Holbrook” dove si presenta con il suo vero nome.