Miguel Herran, il dramma dell'attore de La Casa di Carta: «Non ci posso credere, la mia casa»

Casa distrutta dalle fiamme. L'abitazione di Miguel Herran, l'attore che interpreta Rio ne La Casa di Carta, si è incendiata. A comunicarlo è stato lo stesso attore che ha condiviso su Instagram immagini drammatiche dell'abitazione travolta dalle fiamme, come mostra in un video dove si sentono chiaramente lacrime e lamenti. L'attore, che ne è uscito illeso, non ha nascosto la sua disperazione per quanto accaduto.

L'incendio è avvenuto ieri, venerdì 8 aprile, e ha provocato danni importanti come mostrano le immagini: mobili coperti dalla cenere, libri bruciati. «Non ci posso credere. La mia casa» dice il 25enne in sottofondo ai video, incredulo di fronte a quanto successo. L'incendio potrebbe essere stato accidentale, ma l'attore dopo aver informato i suoi fan dell'accaduto è sparito. Lui non ha riportato danni, sebbene abbia rischiato moltissimo, essendo sul posto nel momento in cui le fiamme hanno sovrastato la casa. Al portale Hola!, l'attore ha dichiarato: «Mi ha sorpreso nel sonno e mi sono svegliato al rumore della mia casa che bruciava. Sono uscito dalla finestra della camera da letto».



Dopo "La casa di carta", che lo ha portato al successo, appena ventenne, il giovane di Malaga è poi entrato anche nel cast di un altro grande successo spagnolo della piattaforma streaming, "Èlite", arrivata alla sua quinta stagione.

