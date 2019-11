Vieni da Me, Mietta contro Ornella Vanoni: «Forse non ha letto bene le parole della canzone»

Mietta è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La cantante - all'anagrafe Daniela Miglietta - si è raccontata senza peli sulla lingua, a partire dall'origine del suo nome d'arte: «Mietta è la contrazione del mio cognome. Se sono felice di questo nome d’arte? Adesso sì, ma quando ero piccola era una roba nuova, molto diversa».



Mietta ha inoltre difeso il suo più grande successo, "Vattene Amore", duramente attaccato danel corso della trasmissione "Ora o mai più": «Probabilmente i giudici non hanno letto bene il testo… Amedeo se l’è cavata benissimo, l’ha difesa alla grande. Io credo che si possa dire solo una cosa: quando una canzone piace tantissimo, chapeau. Fine, nient’altro: non si possono dire altre cose». Il brano di Mietta e Amedeo Minghi, conosciuto anche come "Trottolino Amoroso", è arrivato terzo a San Remo 1990.

Ultimo aggiornamento: 17:03

