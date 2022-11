Belle sempre con sua signoria, il tatuaggio. Una forma d’arte per lo più, crocevia, indelebile talora, tra beauty e cosmesi. Ed ecco, il microblading. «È una tecnica di tatuaggio cosmetico semipermanente – spiega Megi Alla, più nota come Meg, tatuatrice specializzata in dermopigmentazione, diplomata all’Accademia Maison Esthetique Academy di Verona nonché collaboratrice da Ants tattoo atelier di Ancona – il cui impiego si sta diffondendo in modo molto rapido: le richieste infatti sono tante». Una tecnica tatuatoria manuale con finalità estetica. Si chiama microblading perché «s’interviene con uno strumento composto da micro lame che creano piccoli graffi o piccoli punti nella pelle dove poi viene inserito il pigmento di colore», rilancia l’esperta.



I vantaggi



Questo trattamento e, in generale, «la dermopigmentazione aiutano ad essere sempre al top creando una base trucco naturale e precisa per tutto il giorno». Quindi, si tratta «di una grande opportunità per chi ha poco tempo il mattino o per chi non è brava a truccarsi ma anche per chi ha voglia di liberarsi dalla spesa di matite per le sopracciglia, per eye-liner e rossetti». Ma ci sono anche altri benefici da considerare. Questa tecnica, infatti, «è una grande soluzione anche per chi pratica sport o d’estate, al mare: non c’è, così, alcuna preoccupazione per il trucco che si sbava con il caldo o facendo il bagno al mare». Insomma, il microblading è un super alleato della nostra bellezza quotidiana.



La differenza



Perché ricorrere al microblading invece del tatuaggio tradizionale? «Le tecniche tatuatorie si sono evolute», avverte Meg. Già, perché «negli anni passati, le sopracciglia, le labbra e gli occhi venivano tatuati in modo permanente. Con il tempo, si sono visti i danni causati, a lungo termine, sul viso come colori virati, forme inadeguate, macchie di colore perfino». Cammin facendo, molto è cambiato nel settore. Spiega la tatuatrice: «C’è stata un’evoluzione, oggi si vogliono risultati più naturali, sicuri e meno invasivi». Con il microblading, «abbiamo la possibilità, grazie ai ritocchi periodici, di avere sempre la forma e il colore giusti seguendo, appunto, i cambiamenti dei lineamenti del viso, dei gusti e delle tendenze”.



A chi è indicato



Dice Meg Alla: «A scegliere questo trattamento sono soprattutto le donne ma anche gli uomini di tutte le età, che desiderano migliorare il proprio aspetto con naturalezza e, dunque, senza stravolgere i lineamenti». L’obiettivo è «quello di valorizzare lo sguardo dando volume e profondità alle sopracciglia». Insomma, «rinfoltire i punti privi di peli. Oltre alle sopracciglia, si può intervenire sulle labbra, sugli occhi ma anche sui capelli con la tricopigmentazione per far fronte a diradamento o alopecia». In alcuni casi, questo trattamento, come conclude l’esperta, «può aiutare anche a risolvere problemi cutanei come una cicatrice visibile ma anche chi soffre di vitiligine o chi si è sottoposto alla chemioterapia».