Michelle Obama scatenata al concerto di Bruce Springsteen: l'ex first lady suona il tamburello sul palco. Ma sui social è polemica

Michelle Obama è stata una delle first lady più amate degli ultimi tempi. La moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è un'avvocatessa, scrittrice e anche attivista. Michelle, però, tra le sue più grandi passioni conta anche la musica e uno dei suoi artisti preferiti è sicuramente Bruce Springsteen. Una delle tappe del tour del Boss della musica era Barcellona e, dato che, Michelle e Barack Obama sono suoi grandi fan, hanno deciso di andare ad assistere allo show (con un volo privato da New York alla Spagna), dove l'ex first lady è stata anche protagonista sul palco, scatendando non poche polemiche.

Michelle Obama musicista per una sera

I fan di Bruce Springsteen che erano presenti Palau Sant Jordi di Barcellona non hanno solo assistito a tre ore di concerto dell'artista e della sua E Street Band, ma anche a una scena che ha dell'incredibile: Michelle Obama che accompagna i musicisti con un tamburello. L'ex first lady degli Stati Uniti è, infatti, salita sul palco dove, sulle note della famosissima "Glory Days", ha suonato energicamente il tamburello. Michelle si è scatenata con Bruce e gli altri membri della band e il video dell'esibizione è diventato in poco tempo virale sui social.

Comunque sia, Michelle non è stata l'unica ospite celebre dell'evento: al concerto, infatti, c'erano anche personalità del calibro di Steven Spielberg e Kate Capshaw.

La polemica su Twitter

Nonostante il momento di spettacolo offerto da Michelle Obama sia piaciuto alla maggior parte dei presenti al concerto, il popolo di Twitter si è, invece, ribellato. Gli utenti social, infatti, hanno scritto: «Parlano di ambiente, di come proteggerlo e poi arrivano dagli Stati Uniti con un jet privato che chissà quanto consuma», «Obama che muove più di venti auto di sicurezza per andare a un concerto... non ho parole» oppure ancora «Oltre al concerto di Springsteen, hanno visitato anche la Sagrada Familia gratis e saltando la fila».