Michelle Hunziker resta nuda ad All Togheter Now: il vestito si rompe in diretta. Interviene Anna Tatangelo

Michelle Hunziker, "incidente" ad All Togheter Now: il vestito si rompe. Interviene Anna Tatangelo. Pochi minuti fa, piccolo contrattempo in diretta su Canale 5 per la conduttrice svizzera. Michelle Hunziker si è esibita in una performance canora con Anna Tatangelo e Rita Pavone, ma alla fine dell'esibizione scatta l'imprevisto.

Il vestito bianco e nero si lacera completamente nella parte posteriore, lasciando seminuda la conduttrice. Michelle Hunziker, con la sua proverbiale ironia, commenta: «Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire...». Nel frattempo, Anna Tatangelo l'abbraccia da dietro per coprirla. Dopo la pubblicità, Michelle Hunziker riappare con un nuovo abito nero. Imprevisto superato, la gara continua.

Ultimo aggiornamento: 12 Novembre, 16:06

