“Direzione musica, Michele Spotti” protagonista di RaccontArti

FANO - Ha ventisette anni, ma è già richiestissimo dai teatri di tutto il mondo. Lui è Michele Spotti, tra i più brillanti direttori d’orchestra della sua generazione, sia nel repertorio sinfonico che in quello operistico. Mercoledì 6 maggio alle 17.00, sul canale YouTube della Fondazione, sarà ospite del terzo episodio di RaccontARTI, la serie online di Fondazione Teatro della Fortuna e Orchestra Sinfonica G. Rossini, per raccontare il teatro e le arti a distanza di sicurezza.



Una puntata speciale dal titolo: Direzione musica, Michele Spotti, in cui il maestro, intervistato da Paolo Rosetti, segretario artistico della Rossini, racconterà come è nata la sua vocazione per il podio e qual è il suo approccio alla musica e al ruolo di direttore d’orchestra, tra gesti ed aneddoti. Ad arricchire la puntata gli interventi di Maria Chiara Mazzi, docente di storia della musica al Conservatorio Rossini.



Dopo essersi diplomato a pieni voti prima in Violino, e successivamente in Direzione d’orchestra, sotto la guida di Daniele Agiman, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Michele Spotti ha frequentato vari master in Italia e in Svizzera.

Ha debuttato a soli venti anni al Teatro Mancinelli di Orvieto dirigendo “Le nozze di Figaro”.



Lo scorso anno è stato ospite del Teatro della Fortuna, alla conduzione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, nel concerto dei finalisti del “Concorso per violino Antonio Bigonzi”. Nel 2017 ha diretto “Il viaggio a Reims” al Rossini Opera Festival.



RaccontARTI dà appuntamento al pubblico ogni mercoledì alle 17.00, fino al 24 giugno, sul canale YouTube della Fondazione Teatro della Fortuna, a cui ci si può iscrivere gratuitamente, in modo da non perdere neanche un episodio.



Per accedere al canale cercare su YouTube “Fondazione Teatro della Fortuna”, questo il link diretto https://www.youtube.com/channel/UC6iVK5V5yzHxfyeJGUnE8aA © RIPRODUZIONE RISERVATA