Michele Pecora ospite del festival "La panchina dei versi"

ANCONA - Si arricchisce il calendario di eventi del festival "La panchina dei versi - insieme contro il Coronavirus", nato il 13 marzo scorso con il concerto del cantautore Francesco Baccini, che vedrà come protagonista, il 4 aprile, alle ore 18, il cantautore Michele Pecora. La manifestazione, pensata dal poeta ed editore Giuseppe Aletti per tenere compagnia agli italiani collegati in rete e costretti a restare in casa a causa dell'emergenza Coronavirus, è diventata una rassegna musicale che ospita tanti artisti di qualità. Insieme a musicisti e cantanti "ufficialmente" noti, si sono esibiti validi talenti che hanno percorso strade differenti ma ugualmente efficaci per far conoscere la propria qualità artistica. Molti, tra questi, sono nati come artisti di strada, che hanno ammaliato il pubblico con le loro performance.



La presenza di tutti gli artisti ha permesso di immergersi nel fantastico e variegato mondo della musica ed è stata molto apprezzata dal pubblico, che ha manifestato un alto indice di gradimento per tutti i concerti in programma. Si sono alternati i cantautori: Baccini, Alberto Fortis, Silvia Mezzanotte, Gianluigi Esposito, Alfjo Greco, Raffaele Tedesco, Alberto Lombardi, Michele Amadori, Paolo Bonfanti, Emanuele Di Cosimo, Alessandro Vasta, Jacopo Bettarello; l'arpista Micol Picchioni, il fisarmonicista Giuseppe Di Leo e i giovanissimi musicisti Lorenzo Maria Aronne (al pianoforte) e Carlo Aletti, alias Carlo Bass, di soli quattordici anni (al basso).



Pecora, che si esibirà il 4 aprile, si intratterrà in un'interessante conversazione con gli utenti, in cui racconterà un po' di sé, delle sue esperienze di vita, intensa e vissuta, dall'esordio strepitoso con il brano Era lei, nel 1970, con cui si è fatto conoscere al grande pubblico.



Sarà un'emozionante serata tra musica e parole, dove non mancherà l'esecuzione del brano I poeti, presentato con trionfo durante la sua partecipazione al programma televisivo Ora o mai più, insieme ad altri brani di cui vorrà far partecipi gli ascoltatori. Il concerto sarà trasmesso dalla pagina Facebook "Il Paese della Poesia - Il Federiciano": www.facebook.com/ilpaesedellapoesia. © RIPRODUZIONE RISERVATA