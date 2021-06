Michele Merlo, morto il Mike Bird di Amici. L'Asl Bologna avvia indagine. Il cantante stroncato dalla leucemia

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di "Amici" noto come Mike Bird, non ce l'ha fatta. Con una nota ufficiale i consulenti della famiglia informano che nella tarda serata di ieri Merlo, 28 anni, si è spento nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Era stato ricoverato lo scorso giovedì, dopo che i medici gli avevano diagnosticato una leucemia fulminante che aveva causato anche un'emorragia cerebrale e per questo era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza. Le condizioni del cantautore, classe 1993, erano apparse critiche sin dal primo momento.

L'Ausl bolognese, a quanto si apprende, sta conducendo una analisi interna dei fatti per ricostruire quanto accaduto nel caso di Michele Merlo, il cantante 28enne morto ieri sera al Maggiore di Bologna. La famiglia ieri ha affermato che mercoledì il ragazzo si era recato al pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che lo aveva mandato a casa.

Michele Merlo in condizioni disperate. Ira del padre: «Dall'ospedale lo hanno rimandato a casa»

La denuncia del padre

Il padre Domenico ieri aveva denunciato la negligenza dei medici che per primi avevano visitato il figlio quando lo scorso mercoledì si era recato in ospedale in seguito ad alcuni malori. È contro di loro che ha puntato il dito, dichiarando: «Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione». Nelle ultime ore sui social alcuni complottisti no-vax avevano messo in correlazione la leucemia che ha colpito il cantante con una presunta adesione a una sperimentazione per un vaccino contro il Covid-19, partendo da un video ironico condiviso dallo stesso Merlo sui social negli scorsi giorni in cui il cantautore prendeva in giro gli stessi cospiratori: «Ci preme smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale».

L'addio di amici e colleghi: Emma gli dedica il concerto

La notizia non era ancora arrivata ma Emma Marrone, che lo aveva conosciuto e seguito da vicino durante l'esperienza ad Amici, gli aveva dedicato il concerto di ieri sera all'Arena di Verona. «Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c'è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza», ha detto in apertura dell'evento che celebrava i suoi dieci anni di carriera. Un messaggio arrivato anche alla mamma di Michele, Katia Ferrari, che su Facebook ha scritto: «Sono sicura che Miki ti ha sentito. Grazie». Fuori l'ospedale invece è stato esposto uno striscione dai fan con la scritta: «Forza Michele». Stamattina, alla notizia della sua scomparsa, Emma gli ha dedicato un altro pensiero: «Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio»

Un bacio sugli angoli della bocca sempre screpolati.

Ciao amico mio 💔 pic.twitter.com/SPcZ9iSGGG — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 7, 2021

Sui social tantissime le dediche e i ricordi del cantante: da Ermal Meta («che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo») ad X-Factor, un altro dei talent musicali ai quali aveva partecipato, gli hanno dedicato un ultimo saluto.

L'ultimo post

Ad allarmare i fan del 28enne cantautore, che dopo la partecipazione ad Amici cambiò nome in Cinemaboy e firmò un contratto con l’etichetta indipendente Maciste Dischi, prima di tornare a incidere con il suo vero nome nel 2019 con l’album Cuori stupidi, è stato il lungo silenzio che ha fatto seguito al suo ultimo post pubblicato su Instagram cinque giorni fa, la foto di un tramonto e poche parole: «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?». Dunque la notizia del ricovero di Michele Merlo, le cui condizioni sono apparse gravi sin da subito: nella notte tra giovedì e venerdì il cantautore è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per limitare i danni dell’emorragia cerebrale scatenata dalla leucemia fulminante improvvisa. Sui social la solidarietà, i messaggi di incoraggiamento e le preghiere dei colleghi, degli amici e dei fan di Michele Merlo. Molti avevano lasciato commenti proprio sotto quell’ultimo post su Instagram: «Forza anima libera», scrive Federico Rossi del duo Benji & Fede.

