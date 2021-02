Michele Bravi scoppia in lacrime a Verissimo: «Il mio fidanzato mi ha salvato dal baratro...». Silvia Toffanin commossa

Michele Bravi in lacrime a Verissimo: «Mi ha salvato dal dolore l'umanità del mio fidanzato». Silvia Toffanin commossa. Oggi, il cantante di Città di Castello è stato ospite nel salotto di Canale 5 ed è tornato a parlare del momento buio che ha attraversato dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto nel 2018.

Michele Bravi rivela chi lo ha aiutato in quei momenti difficili: «L'angelo che mi ha aiutato era il mio ragazzo, con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Quando lo stavo frequentando, non ero molto interessato a costruire qualcosa. C'era lui nella mia vita, ma io non lo riconoscevo. Quando la mia vita ha conosciuto uno strappo, ho riconosciuto in lui un'umanità che non avevo mai visto prima. Senza la sua umanità, non avrei guardato negli occhi il dolore».

Ma anche allora, il cantante ha avuto paura a definirlo amore: «Quando ho vissuto quel momento drammatico, ero molto cauto nel definirlo amore. Non capivo se mi fossi attaccato a lui solo per emergenza. A un certo punto, per motivi di visto lui se n'è andato dall'altra parte del mondo. Lì ho capito che quello era amore e non solo una stretta di mano. L'ultima notte l'abbiamo trascorsa sul mio letto a guardarci negli occhi. Lui mi ha detto di trattenere quel calore dentro di me. Lui è partito da oltre due anni, ma mi ha insegnato l'umanità. L'amore non parla mai la lingua della paura».

