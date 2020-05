Morto Michel Piccoli, l'attore francese aveva 94 anni

Ultimo aggiornamento: 13:36

È morto a 94 anni l'attore franceseLo ha comunicato la sua famiglia all'agenzia AFP. Nato in una famiglia di musicisti, metà italiana e metà francese, Piccoli esordì nel film Silenziosa minaccia nel 1945. Michel Piccoli nel corso della sua carriera è stato non solo attore, ma anche regista e sceneggiatore: tra i suoi lavori ricordiamo il ruolo da protagonista in Habemus papam di Nanni Moretti, per il quale ha vinto il David di Donatello.