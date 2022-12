Mi casa es tu casa, stasera in tv su Rai 2 lo show di Cristiano Malgioglio: gli ospiti e le anticipazioni

Mi casa es tu casa: le anticipazioni

Mi casa es tu casa, in onda stasera in tv, mercoledì 28 dicembre, la terza puntata dello show di Cristiano Malgioglio su Rai 2 alle 21.20. Dopo una prima puntata andata molto bene, con Heater Parisi come ospite, meno bene la seconda con Ilona Staller. Stasera così per l'artista è una prova importante. E per far rialzare gli ascolti ha puntata su un super ospite: Mara Venier.

Stasera la regina della domenica si racconterà all'amico senza filtri. Si parlerà di carriera ma anche di vita privata e di amori, dai primi fino all'ultimo, quello per suo marito Nicola Carraro. E ovviamente della sua famiglia, con i suoi adorati nipoti che occupano la gran parte del suo tempo libero.

Ma stasera nel salotto di Malgioglio arriva anche la cantante Luz Casal. La cantante che ha interpretato la colonna sonora di Tacchi a spillo offrirà al pubblico una suggestiva cover del brano di Mina Un anno d’amore.