Il metodo della guru Chizu Saeki che esalta la bellezza giapponese: uno stile di vita sano, una cosmesi minimalista e il massaggio

ANCONA - Mitiche giapponesi e mitica soprattutto lei, lady Chizu Saeki, una delle maggiori esperte di bellezza del Sole Levante. Se non la conoscevate, è l’occasione per approfondire ciò che le giapponesi in generale e lei in special modo, pensano e fanno della propria pelle. Semplicemente, da imitare considerando che tante discipline attuali del settore prendono spunto proprio da qui. Saeki, oggi quasi ottantenne e con una carriera al fianco di alcune delle più prestigiose case cosmetiche, detta legge in barba al tempo che scorre e al fluire delle mode: i rituali per l’igiene e la cura delle pelle made in Japon hanno infatti ispirato anche la signora del beauty d’Oltreoceano. La guru della skincare asiatica offre così una serie di suggerimenti, utili per mantenere una pelle da mille e una notte. A prescindere dall’età.



La rivoluzione

Geniale, pragmatica. La guru del Sol Levante propone un metodo super easy. Premessa: non bisogna usare tanti e diversi prodotti cosmetici, piuttosto occorre concentrarsi sul metodo e cioè uno stile di vita sano, una cosmesi minimalista, una corretta detersione della pelle senza dimenticare un massaggio con tecniche ad hoc per applicare i prodotti sul viso. Tutto questo lo si trova nei libri che ha pubblicato nel corso degli anni, il più famoso è “The Japanese skincare devolution”, “rivoluzione della skincare giapponese”, datato 2009 e ormai un must per gli addetti ai lavori e non solo.



I consigli

I consigli della signora del beauty volano alto. Sono cinque le “dritte”. Si comincia dal “sei quello che mangi” nel senso: ciò che introduci nell’organismo è già il primo step per evidenziare la bellezza. È noto: le giapponesi hanno una dieta a basso contenuto di grassi e zuccheri, a base invece di verdure e vitamine. La seconda regola è: usa prodotti naturali. Il terzo step è altrettanto semplice: poco trucco o nessun trucco. La quarta regola è: pulire a fondo. E questo è davvero il chiodo fisso delle giapponesi. Per loro, infatti, il detergere è la parte più importante della beauty routine. Se si utilizza un buon prodotto, che si adatta ad ogni tipo di pelle, non occorrono ulteriori cosmetici. Ecco perché è fondamentale detergere il viso sia il mattino sia la sera, anche quando non si applica il trucco. La quinta ed ultima regola vale quanto l’oro: il massaggio, vera chiave di volta. Un massaggio di dieci minuti, il mattino e la sera, fa la differenza.



Il segreto

Ci sono movimenti specifici nel massaggiare. Secondo la guru asiatica, è importante usare gli oli della nostra stessa pelle, ecco perché, con le mani pulite, bisogna spostare la patina grassa dalle zone in cui è più presente come fronte, naso e mento, verso il contorno occhi e labbra. Altro consiglio: un giorno a settimana lasciare a digiuno la pelle e lavare il viso solo con acqua. Infine, applicare salviettine in cotone, imbevute di lozione per il viso, sulla pelle e lasciarle in posa 3 minuti. Da ripetere la maschera ogni giorno.

