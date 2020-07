Mega Taylor al Le Gall. Tutti gli appuntamenti del weekend by night

ANCONA – Primo weekend di luglio, si entra nel vivo dell’estate e il weekend marchigiano brulica di appuntamenti festaioli in Riviera.



VENERDI' 3 LUGLIO

Allo Shada di Civitanova Marche stasera il Rifugio della musica by Aldo Ascani cena con intrattenimento musicale Elot Band formata da musicisti polistrumentisti di fama con esperienze nazionali ed internazionali.

E’ tornata La Terrazza di San Benedetto del Tronto: stasera l’appuntamento ormai gettonatissimo Hola Chica.

La cornice della discoteca Le Gall di Porto San Giorgio si presenta in veste “Young” per il primo di una serie di eventi all’insegna del divertimento, powered by Phoenix Entertainment.

Al Miu Disco Dinner Marotta, party every Friday. Tutti i venerdì attualmente solo per il dopo cena, opening from 23.00, Latin Power / Black Power.

Allo Chalet del Mar di Fano stasera Sunset Experience, a cena con Cubana Extreme.

All Batik di Civitanova cena con musica, dopocena evento Fade party, in consolle: Manuel De Lorenzi + Paul DC.

Allo Chalet Beach Marina di Montemarciano Restaurant music and relax, spiaggia, pranzo, aperitivo, cena, dopocena, dj Frankie Di Palma.



SABATO 4 LUGLIO

Dopo l’inaugurazione della settimana scorsa, il Le Gall di Porto San Giorgio piazza un altro colpo ospitando un pezzo da 90 che già anno scorso aveva riscosso grande successo: ospite Taylor Mega, per la gioia di tutti i followers.

Allo Shada di Civitanova Marche Gusto Dinner Show start 21:30 e Musica Club Experience, cena e dopocena con 2 ambienti musicali: house + commerciale + happy + revival.

Inaugurazione per la Discoteca Baia Imperiale di Gabicce Mare, prima grande notte estiva in uno dei club più belli d’Europa.

Al Mamamia Senigallia Apertura Giardino Parte II con Festival Estate 2020, oltre 10.000 metri quadri di divertimento.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto con splendida vista sulla Riviera l’appuntamento Chic del sabato.

Sempre a San Benedetto del Tronto, ai Bagni Andrea, la cena in riva al mare comincia dalla musica live nel salotto sambenedettese.

Allo Chalet del Mar di Fano aperitivo / picnic / cena spettacolo / lounge bar, Buddha Pub On The Beach,

in collaborazione con Buddha Pub Fano, Narghilè in spiaggia.

All Batik di Civitanova appuntamento di inizio luglio con la serata “Capriccio”. Show Dinner e Dopocena Happy Disco e Dance in collaborazione con staff Movimenti Notturni.

Ancora a Civitanova Marche al Madeira Brazilian beach and food, ristorante brasiliano, la prima churrascaria delle Marche, stasera, domani e domenica cena e musica di intrattenimento carioca.

Allo Chalet Beach Marina di Montemarciano Restaurant music and relax, dj Andrea Mariani.

“Summer Time” presso Villa Verde Tolentino, dopo la tempesta esce sempre il sole, serata evento in diretta su Multiradio.



DOMENICA 5 LUGLIO

Allo Shada di Civitanova Marche Sunset Aperitif.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto aperitivo live set dj: Fabrizio Breviglieri.

Allo Chalet Beach Marina di Montemarciano in consolle dj David Scaloni. © RIPRODUZIONE RISERVATA