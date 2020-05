Ci sono sei città marchigiane coinvolte nel Meet the Meeting

ANCONA - Meet the Meeting, l’evento che per due anni si è svolto nelle piazze di tutta Italia, quest’anno si svolgerà in versione digitale dal Palacongressi di Rimini. L’appuntamento è sabato 23 maggio alle 18,30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Meeting, su Youtube anche con traduzione simultanea in inglese.



La conduttrice è Elisabetta Soglio. Tra gli ospiti il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz. Con lui dialogheranno protagonisti dell’edizione 2020 tra cui Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia politica all’Università di Bologna e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali e lo scrittore Luca Doninelli. Atteso il contributo del regista e attore Giovanni Scifoni, lo scorso anno al Meeting con i suoi ‘Santi’ e altri racconti, che commenterà nel suo stile il titolo del Meeting 2020 "Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime".



Saranno, insomma, tantissime le sorprese e le anticipazioni della special edition del Meeting 2020 tra cui anche un breve saggio musicale offerto dall’International musical friendship Orchestrakademie, un collettivo che unisce giovanissimi concertisti provenienti da Germania, Polonia, Russia, Lettonia, Austria e Italia.



Tra le 57 città coinvolte anche Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Pesaro, San Severino Marche e Senigallia. © RIPRODUZIONE RISERVATA