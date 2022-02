Marco Fravisini, ortopedico riminese, che da anni si dedica alla cura degli atleti: «Lo sport ci rende più felici»

ANCONA - Fare sport fa bene alla salute. Soprattutto oggi, dopo la pandemia e il terribile lockdown. Eppure, secondo i dati Istat, in Italia, il 38% delle persone da 3 anni in su dichiara di non praticare nessuna forma di attività fisica. «Lo sport fa sentire meglio, fa essere più felici, rende più belli e più sani”, rilancia Marco Fravisini, ortopedico riminese, che da anni si dedica allo studio e alla cura degli sportivi. «Lo sport va praticato sempre, anche a 100 anni - insiste -, l’importante è non esagerare e usare saggezza. Sempre».

Ma intanto nel Belpaese sono ancora troppi a privilegiare la sedentarietà e, a conti fatti, la scarsa attività fisica incide in modo sostanzioso sulla salute. Già, perché praticare sport arreca tanti vantaggi. Fravisini è convinto: «Un consiglio? Fatelo, comunque, con moderazione ma fate movimento: il corpo umano ha bisogno di una regolare attività fisica». Più chiari di così.



I benefici

L’elenco dei benefici è copioso e contempla vantaggi sia fisici sia di tipo emotivo e psicologico. L’esperto offre l’input: «Perché fare sport? Per un benessere fisico generale, aiuta a sentirci meglio, sviluppa il metabolismo muscolare e osseo ma anche quello emotivo. È una delle attività che ci rende più felici». E da medico, nonchè appassionato e amante del tennis, stila l’elenco. La lista potrebbe cominciare proprio da qui: lo sport aiuta a seguire uno stile di vita sano, riduce il livello di stress e diminuisce il rischio di malattie e disturbi. «Sviluppa le endorfine e le serotonina e cioè l’ormone del buonumore», sottolinea. Senza contare la dimensione sociale. “Il valore sociale dello sport è fondamentale: favorisce l’interazione tra le persone, aiuta a stringere nuove amicizie. Lo sport riduce la solitudine e permette di sviluppare anche rapporti sociali forti e duraturi”. Per i bimbi e per i ragazzi, «l’attività sportiva aiuta a relazionarsi con gli altri stimolando le interazioni sociali e contrastando, quindi, una serie di disturbi psicosomatici che possono verificarsi nell’età infantile e puberale». Inoltre, l’esercizio fisico stimola ad adottare un approccio positivo nella vita.



La salute

Fravisini entra nei dettagli. «Bisogna anche vedere il tipo di sport che si vuole portare avanti: alcuni sono di scarico come la bicicletta o la piscina e sono anche i più diffusi e si possono fare più volte al dì, altri sono più traumatici e quindi si possono praticare una o due volte a settimana seguendo un adeguato allenamento». Tra i benefici sulla salute, «l’attività fisica contribuisce alla prevenzione di malattie cardiovascolari, metaboliche e neoplastiche, riducendo il rischio di infarti, ipertensione e ictus. Previene l’ossidazione dei neuroni e riduce il rischio di osteoporosi ma anche di fratture e di disturbi muscolo-scheletrici». Secondo alcuni studi, lo sport «aiuterebbe anche a prevenire l’Alzheimer e, naturalmente, l’esercizio fisico aiuta a controllare il peso corporeo diminuendo una serie di conseguenza del sovrappeso come il diabete». E ancora, lo sport consente di gestire meglio il livello del colesterolo nel sangue, contribuisce al controllo della glicemia e diminuisce la pressione arteriosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA