ANCONA - Prima fenomeno di visualizzazioni su YouTube, poi dominatori dei box office e infine protagonisti di uno spettacolo pensato per i palazzetti dello sport. I Me Contro Te, Luì e Sofì, duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, protagonisti al PalaPromoteo (sabato 11 e domenica 12 febbraio rispettivamente alle 20.30 e alle 16) per le prime due date del loro nuovo tour 2023. La loro carriera inizia con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, dove condividono principalmente i momenti della loro vita.



Dal web al cinema



L’impegno cresce sempre di più insieme alle visualizzazioni ed approda a Disney Channel, tocca musica e libri fino ad arrivare nel 2020 al debutto cinematografico con “Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S”. Ora, dopo l’uscita del loro nuovo film (il quarto) “Me Contro Te – Missione Giungla” capace di battere al botteghino tricolore anche la corazzata di James Cameron “Avatar 2”, il ritorno live di fronte ad un pubblico in carne ed ossa con tanta voglia di sorprendere e divertire. «Si tratta di uno spettacolo incredibile, più di un semplice concerto – hanno commentato Luì e Sofì - oltre alla musica ci saranno tanti colpi di scena, effetti speciali, sorprese, ci sarà Pongo, ci saranno i ballerini. Sicuramente uno spettacolo con la “S” maiuscola». Spettacolo che rispetto a quanto presentato presenterà qualche novità decisamente interessante.

Lo show

«Lo show che abbiamo mostrato nel 2022 è piaciuto così tanto che si è deciso di replicarlo in altre nuove città d’Italia , ma seppur si tratti dello stesso show , chi l’ha già visto e deciderà di ritornare a vederci noterà qualche tocco di novità qua e là, una tra tutte è che abbiamo aggiunto in scaletta la nuova canzone del nuovo film. non vediamo l’ora di cantarla e scatenarci insieme ». Un desiderio ben preciso come ribadito dalla coppia di artisti, con la voglia di fare qualcosa di più rispetto a semplici incontri con i fan. «Desideravamo tantissimo fare uno spettacolo strabiliante per emozionare e far vivere la magia della musica dal vivo a chi ci viene a vedere. Ciò che ci rende molto orgogliosi e ci riempie ancora di più di gioia è che per tantissimi degli spettatori si tratta del loro primo concerto e quindi siamo sicuri che si ricorderanno per sempre di questo momento».