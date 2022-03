Max Giusti verso il ritorno in Rai: condurrà “Boss in Incognito”

A volte tornano. Max Giusti è pronto a fare l’inversione a U e tornare da mamma Rai​. Il comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo, attore di cinema e teatro, protagonista di diverse trasmissioni di successo sulla Tv di Stato come "Affari Tuoi" nonché concorrente in "Pechino Express", "Tale e Quale Show" e "il Cantante mascherato", tanto per citarne alcune delle più note, sembra proprio deciso a tornare in Rai.

APPROFONDIMENTI IL LITGIO La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini piange dopo la rissa...

Dal sito di Rai Pubblicità sembrerebbe pronto per lui il ritorno alla guida di “Boss in incognito” dove nell’ultima edizione di due anni fa fece il record della puntata più vista con il 10,63% di share.

​Per Max – che recentemente ha raggiunto il picco massimo anche in “Guess My Age” si prevede un nuovo trasloco. Il comico e conduttore romano è stato un anno a Tv8 dove ha sostituito Enrico Papi alla conduzione di “Guess My Age”, game show della fascia Access prime time, uno dei programmi più visti ​del canale in chiaro di Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA