SENIGALLIA - Il duo Max Giusti e Piero Massimo Macchini protagonista a Senigallia. Venerdì 31 gennaio ore 21.15 al Teatro La Fenice con lo spettacolo “Fratelli Cugini”. Uno spettacolo con al centro la marchigianità vissuta attraverso gli occhi e le esperienze dirette dei due artisti che nella vita hanno realmente, come suggerisce il titolo, un legame di parentela. Un legame vero, ma che sotto i riflettori emerge in un modo prettamente marchigiano.

Legati da una parentela che esiste solo nelle Marche, Max e Piero infatti sono FRATELLI CUGINI. Da bravo Marchigiano Piero Massimo ha chiesto al cugino che è una celebrità in tutta Italia, di aiutarlo a diventare famoso. Così hanno deciso di raccontare le storie delle loro infanzie passate tra Via Zeppilli, il quartiere Tirassegno e le estati a Montefortino.



Lo show

Ecco che la presentazione migliore dello spettacolo è come l’inizio di una barzelletta: ci sono un romano, un marchigiano ed un palcoscenico. Max Giusti e Piero Massimo Macchini saliranno insieme sul palcoscenico del Teatro La Fenice di Senigallia per una serata più unica che rara in cui monologhi, personaggi, musica e mimo si susseguiranno senza sosta, in un crescendo di energia e divertimento. La comicità romana di Max Giusti ed il provincialismo spinto di Piero Massimo si fondono in un grande grido universale: mmazza mmmazza, semo tutti una razza!



Le info

Questi i costi dei biglietti: 1° settore € 25,00 + dp; 2° settore € 21,00 + dp; 3° settore € 16,00+ dp. Prevendita biglietti nei circuiti Ciaotickets e Vivaticket. L’organizzazione è a cura di Eclissi Eventi. Infoline: 0733865994. © RIPRODUZIONE RISERVATA