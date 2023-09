Max Gazzè accende la notte di Piazza del Popolo. Il sindaco di Ascoli Fioravanti: «Continuiamo a crescere​»

ASCOLI Dopo Il Volo un altro concerto gratuito in piazza del Popolo ad Ascoli, stavolta, la sera del 1° ottobre. A esibirsi sarà Max Gazzè.

La soddisfazione di Fioravanti

«Ascoli continua a crescere e a far parlare di sé - dice il sindaco di Ascoli, Fioravanti - Dopo aver ospitato nel Salotto d’Italia il concerto de Il Volo, grazie alle aziende Fainplast e Panichi, e aver ballato e cantato con Dardust, Lazza, Giorgia, Saturnino e Ariete in occasione del Memorial Troiani, e dopo aver fatto divertire i più giovani allo Squarcia con i concerti di Ernia, Bresh e Tedua per la seconda edizione dell’Ascoli Summer Festival, in città arriva un altro straordinario artista: grazie al finanziamento del bando ATIM della Regione Marche, in Piazza del Popolo ospiteremo Max Gazzè e la sua orchestra.

Continuiamo a regalare grandi eventi musicali ai nostri cittadini: l’ingresso al concerto sarà completamente gratuito e posso già annunciare che le sorprese non sono finite qui»