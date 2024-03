Un anno dopo “Miracolato”, Max Angioni torna nei teatri con il nuovo spettacolo “Anche meno”. Il tour che lo sta portando in giro per l’Italia farà tappa nelle Marche venerdì, 8 marzo, alle ore 21 al Teatro dell’Aquila di Fermo, sabato, 9 marzo, alle 20,45 alle Muse di Ancona e domenica, 10 marzo, alle ore 21, al Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Max Angioni, perché ha scelto questo titolo?

«Anche meno è un po’ figlio di questi tempi, delle nuove generazioni che devono ricalibrare ansie e stress in modo più umano: la società ci ha spinti verso l’avere molti follower, e questo, che pure è il caso preciso per me, non va bene. Ho voluto, con il titolo, dare un nome alla sensazione che si prova ricalibrando i valori, le piccole e le grandi cose, quelle che mi preoccupano».

Quindi cosa ascolterà il pubblico?

«Lo spettacolo parte da come sono nato, poi parlo del perché gli aerei volano, perché gli apostoli erano 12, e così via».

Con “Anche meno” ha fatto registrare sold out anche all’estero: com’è stato?

«Sono stato ad Amsterdam, Bruxelles e Londra, a gennaio, con pubblico italiano. Quello londinese è il migliore per aiutare chi soffre a superare tutto con la comicità. A Londra non è facile, nel senso che chi ci vive e non è inglese è considerato immigrato e quindi per il pubblico, andare a vedere lo spettacolo, è come avere un po’ di aria di casa».

Ruffini ha detto che lei è un “comico puro, una macchina di risate”: quando ha capito che avrebbe fatto il comico?

«La comicità per me è stato una sorta di ponte con cui comunicare. Non sono un tipo proprio socievole io, non sono nemmeno molto empatico, ma la comicità mi aiuta a esserlo. Qualche sentore lo avevo anche da piccolo, quando raccontavo barzellette ai miei parenti sardi oppure a scuola. É stupendo quando ci sono due persone che ridono della stessa cosa».

Zelig prima, Italia’s got talent poi cosa le hanno dato queste esperienze?

«Zelig ha fatto diventare quella che per me era una passione, un lavoro, a me il teatro è sempre piaciuto. Italia’s got talent, dove sono arrivato secondo, mi ha dato il clic, l’opportunità di farmi conoscere al grande pubblico. Quanto sia girato il pezzo che ho portato allo show l’ho capito solo dopo. Ogni esperienza che si fa in questo lavoro ti lascia qualcosa, mi lascia qualcosa. Addirittura ogni serata lo fa. Ho capito e mi sono accadute cose diverse dal vivo».

Perchè lo spettacolo precedente si intitolava “Miracolato”?

«Dopo Zelig e Italia’s got talent è arrivato anche Lol2. Ho imbroccato quei tre lavori che hanno avuto buona risonanza, si richiama lì, al successo di quella terna. Non è solo fortuna, e poi arriva “Anche meno”, lo spettacolo di quest’anno, che è anche come mi sento dopo essermi sentito “miracolato”. Riconosco di dover riempire qualche buco ancora, intendo: cosa è il successo? Ci si può stressare anche meno».

Angioni e le Marche?

«Sono bellissime, la più bella cosa è rendersi conto di quanta bellezza c’è in Italia. A partire da storia, cultura, arte».