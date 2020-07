"Suono giovane" con Colafelice e Monopoli alla Corte della Mole

ANCONA - E’ ripresa l’attività degli Amici della Musica Guido Michelli, con i concerti alla Corte della Mole Vanvitelliana, che sostituiscono quelli tradizionalmente ospitati nella terrazza del Museo Archeologico, dove non sarebbe stato possibile ospitare lo stesso numero di spettatori degli anni passati.



Martedì 21 luglio alle ore 21,30, un concerto da non perdere: “Suono giovane” con due giovani strepitosi talenti, Mauro Paolo Monopoli, violoncello, Leonardo Colafelice, pianoforte, impegnati in due opere del grande repertorio cameristico - la Sonata per violoncello e pianoforte n. 4 in do maggiore, op. 102 n. 1, dell’ultimo Ludwig van Beethoven, e la celeberrima “Arpeggione”, Sonata d 821 di Franz Schubert -, e nella deliziosa, divertente Suite italienne, di Igor Stravinskij. Un breve cenno alle carriere di questi giovanissimi musicisti, entrambi pugliesi, che dà però l’idea dei loro straordinari percorsi.



Mauro Paolo Monopoli ha compiuto 20 anni il 16 giugno scorso. Si è diplomato a 17 anni presso il conservatorio “N. Piccinni” di Bari, con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale, mai assegnata prima ad un violoncellista nella storia del conservatorio barese. Troppi lungo il palmares dei premi ai concorsi, ma si ricorda qui, il secondo premio assoluto al prestigioso “Tournoi International de musique de Paris” a soli 14 anni, e a 17 anni si laurea al prestigioso Tchaikovsky International Competition for young musicians (il più importante concorso al mondo per giovani violoncellisti), unico musicista italiano premiato nella storia del leggendario concorso, che si impone tra oltre 400 candidati provenienti da tutto il mondo. Nel 2016 riceve dal Presidente della Camera dei Deputati la medaglia al merito della Camera dei Deputati per i propri meriti artistici in campo nazionale e internazionale. Nel 2019 si è esibito al prestigioso festival internazionale de Solistas di Caracas in Venezuela, in rappresentanza del governo italiano, con la leggendaria Orquesta Sinfònica Simòn Bolivar. Ha frequentato masterclass e studiato con Rocco Filippini, e in quella a San Ginesio dello scorso anno, con Mario Brunello, organizzata da Amici della Musica, siamo venuti a conoscenza del tuo straordinario talento.



Leonardo Colafelice è anche lui una conoscenza degli Amici della musica che lo hanno avuto in stagione nel 2017, con la Form e i concerti di Mozart. E’ risultato il vincitore del secondo premio nel prestigioso concorso “Cleveland International Piano Competition” ricevendo inoltre 3 premi speciale: premio del pubblico, migliore esecuzione di una composizione di autore russo e premio attribuito dalla giuria di giovani, è stato uno dei 6 finalisti durante la prima edizione del "China International Music Competition" a Beijng, premiato a soli diciotto anni, è stato finalista al concorso "Arthur Rubinstein International Piano Master Competition" di Tel Aviv, dove ha ottenuto ben 3 premi speciali, tra cui l’”advanced studies grant" per il più notevole pianista sotto i 22 anni. Ma possiamo chiudere con le parole della grande Martha Argerich: “sono molto emozionata di sentire un così favoloso pianista e musicista. Grazie per la tua musica!”. Si ricorda che l’ultimo concerto si terrà il 28 luglio, con "La serenissima - La scuola veneziana”, con Fabio Ceccarelli traversiere, Alessandra Montani violoncello, Fabio Ciofini clavicembalo e maestro di concerto.



La vendita dei biglietti per tutta la rassegna, è presso la biglietteria Teatro delle Muse e online www.geticket.it. Si consiglia la prenotazione: 071 52525 - biglietteria@teatrodellemuse.org. Posti massimi 150. Biglietti INTERI: € 12; RIDOTTI EXTRA, giovani fino a 26 anni, invalidi e disabili: € 5. Per ragioni tecniche non sarà possibile, per questa Rassegna, utilizzare i voucher emessi a titolo di rimborso dei biglietti dei concerti della stagione 19/20 annullati causa emergenza sanitaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA