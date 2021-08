Matteo Fioravanti, dalle case popolari di Roma a Uomini e Donne: ecco chi è il nuovo tronista. Ha 24 anni e proviene da una famiglia «umile ma piena d'amore». Su Witty Tv è stato ufficializzato, con un video di presentazione, uno dei prossimi ragazzi che tra 13 settembre siederanno sul trono più famoso d'Italia.

Matteo Fioravanti ha 24 anni e vive a Roma in una cosa popolare insieme ai genitori e ad altri quattro fratelli. Sarà lui uno dei tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne in partenza il prossimo 13 settembre su canale 5.

«Per mamma e papà - racconta nel video di presentazione Matteo - non è stato facile crescere e mantenere cinque figli e, anche se non avevamo le scarpe di marca, non ci hanno mai fatto mancare nulla. Non mi vergogno a dire che ci sono stati dei momenti difficili nei quali erano le candele a illuminare casa, ma papà con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le mani. E per questo lo stimo tantissimo. Sono un mammone».

Matteo aiuta il padre nella sua attività gastronomica e nel week end consegna le pizze a domicilio, ma ha un passato da calciatore, ha giocato in Spagna come professionista ma a cusa del Covid e di alcuni infortuni ha dovuto rinunciare.

«Mi sono innomorato solo una volta nella mia vita. L'ho lasciata io perchè era finito il sentimento. Sono tre anni che sono single, mi manca svegliarmi con una persona accanto per cui provo un sentimento. Quando mi innamoro io do tutto me stesso... e se m'innamoro è finita. Mi piacciono le more ma non cerco una modella»

© RIPRODUZIONE RISERVATA