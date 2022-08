Matrimonio a prima vista 9, è scandalo: la produzione italiana prende una decisione senza precedenti

Solo pochi giorni fa si era diffusa la notizia di uno "scandalo" durante le registrazioni di Matrimonio a prima vista Italia 9 - il reality in onda su Discovery+ in cui ci si conosce direttamente sull'altare e si vive come una coppia effettivamente sposata per un mese - oggi la decisione ufficiale che ha sconvolto tutti.

APPROFONDIMENTI CHE BORDATA Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: «C’è chi va avanti per meritocrazia e chi per i santi protettori»

Matrimonio a prima vista 9, è scandalo: la produzione italiana prende una decisione incredibile

«Rivelazioni choc a telecamere spente»

Al termine dell'ultima puntata andata in onda venerdì 12 agosto di "Matrimonio a prima vista 9" su Discovery+, la produzione ha svelato alcuni audio che mettono nei guai la coppia formata da Carolina Manfrin e Lucas Vianini. il programma parla di «rivelazioni choc a telecamere spente» in cui i due sembrerebbe essersi messi d'accordo. Come l'ha presa la produzione? Evidentemente non benissimo, tanto che hanno preso una decisione che non ha precedenti. Ma andiamo con ordine.

Matrimonio a prima vista 9, gli esperti

Matrimonio a prima vista 9 - cosa è successo

Il curatore d’immagine Lucas Vianini e la barista Carolina Manfrin si sono conosciuti come da prassi sull'altare, ma le cose tra loro sembrano subito strane. Poco prima di incominciare la convivenza, i due vengono lasciati da soli dalla redazione e, credendo di avere i microfoni spenti, iniziano a confubale. In realtà è Lucas che fa la sua proposta, ovvero quella di fingere di essere interessati l'un l'altra in modo da avere una buona visibilità ed uscire bene dal programma.

Carolina non è convinta ed esprime tutte le sue perplessità, ma la coppia viene interrotta dall’arrivo di un’autrice che invece chiede spiegazioni. Il dialogo si trasforma in una quasi rissa e esce fuori che Vianini, durante la prima notte del viaggio di nozze, aveva detto che non gli importava se non si sentiva attratta da lui perché a lui interessava solo avere visibilità. Un grande choc per la Manfrini che non ha vissuto serenamente la relazione.

Matrimonio a prima vista 9 - la scelta della produzione

Inevitabile quindi la scelta della produzione con i tre esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto che si sono riuniti per decidere il da farsi. Nonostante le proteste di Lucas il team ha deciso di squalificare la copp. Una decisione senza precedenti e mai accaduta in tutte le edizioni di Matrimonio a prima vista Italia.