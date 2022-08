Scandalo a Matrimonio a prima vista, una coppia si accorda ma viene sorpresa dalla produzione

Scandalo a Matrimonio a prima vista dove una coppia si sarebbe messa d'accordo alterando il gioco. Nella nona edizione, la coppia formata da Lucas, curatore d’arte, e Carolina, barista si sarebbe accordata per recitare una parte alterando però così le dinamiche del gioco.

A far emergere lo spinoso retroscena è stato lo stesso show che, nelle scorse ore, ha pubblicato degli audio in cui i due discutono sulle dinamiche da mettere in atto. Tutto è accaduto quando è iniziata la convivenza a casa di lui, la coppia si è appartata, probabilmente convinta di non essere ripresa, ma in realtà la troupe ha registrato tutto. «Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…». Così ha detto Carolina a Lucas che ha provato a smentire, la ma donna ha continuato: «Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una st…nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè io non ce la posso fare».

Lucas poi replica: «Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più st….za.” E ti ho detto: “Guarda, ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto: “Anche io ho una situazione…”. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig..o o brutto, non me ne frega un ca…o!».

La produzione ha fatto sapere che questo avrà delle conseguenze sulla coppia e sul programma. L'esperimento sociale in questo modo è stato alterato, infatti e il pubblico, di fatto, è stato ingannato.