Amanda Sandrelli a Matelica veste i panni della bella ninfa Calipso

MATELICA - Mercoledì alle 21,30 fa tappa al cortile Palazzo Finaguerra di Matelica il Tau/Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico. In scena Amanda Sandrelli con il progetto di Sergio Maifredi “Odissea un racconto mediterraneo” – prodotto dal Teatro Pubblico Ligure – e la narrazione di “La ninfa Calipso”.Il Teatro Pubblico Ligure da dieci anni dedica un lavoro specifico al racconto, inteso come rito civile della lettura pubblica. “Odissea un racconto mediterraneo” restituisce alla narrazione orale, al cantore vivo, le pagine dell’Odissea che dagli anni della scuola abbiamo letto in silenzio. «L’Odissea – afferma Sergio Maifredi - è la prima fiction a episodi. Questa è una delle sue forze. I racconti vivono assoluti».Calipso, colei che nasconde. È nella sua isola che Odisseo si trova ormai da sette anni quando Atena implora gli altri dèi di accorgersi di questo eroe che ancora non ha fatto ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Calipso gli ha offerto l’immortalità e la sua bellezza eterna. Odisseo sa a cosa rinuncia ma vuole rientrare nel mondo, nel tempo che passa, non vuole rinunciare al suo essere uomo mortale. Calipso, piangendo, lo lascerà riprendere il suo viaggio. Amanda Sandrelli, con forza e dolcezza, dà vita a una umanissima Calipso e sceglie di accostarla, per contrasto, ad una Clitemnestra contemporanea. Racconterà quindi di due abbandoni vissuti in modo opposto. Prima dello spettacolo alle 19.30 ha luogo la visita alle cantine di Palazzo Finaguerra e domus di Palazzo Ottoni (ingresso gratuito). Info: 0737-85088 dalle 18 alle 20.