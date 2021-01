Le lasagne diventano un tubetto di dentifricio: l'idea bizzarra dello chef Braschi, vincitore di Masterchef

La lasagna, uno dei grandi classici della cucina italiana, diventa un tubetto simile a quello del dentifricio. L'idea è di Valerio Braschi, giovane chef emiliano di 23 anni nato a Santarcangelo di Romagna e alla guida a Roma del «Ristorante 1978». Braschi è noto per aver vinto nel 2017 la sesta edizione del cooking show «Masterchef». La ricetta, « Lasagna 2021», è presentata in un menu degustazione di 10 portate dal costo di 100 euro e sarà possibile ordinarla andando nel locale una volta terminate le restrizioni per l'emergenza sanitaria in corso.

Il piatto proposto si presenta con un tubetto, simile a quello del dentifricio, nel quale è presente una crema di lasagna da mettere su uno spazzolino di pasta all'uovo e brodo di parmigiano da bere alla fine della degustazione. «L'idea- spiega lo chef- nasce da un ricordo di quando da bambino la mattina dopo le feste, appena sveglio, mi lavavo i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate in frigo dal giorno prima. Un'abitudine che ho mantenuto ancora oggi. Un bellissimo ricordo che ho deciso di riproporre in maniera esplicita».

