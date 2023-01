Masterchef Italia, lo chef Scabin 'terrorizza' i concorrenti: «È peggio di Iginio Massari»

Nuova paura sbloccata a Masterchef Italia . Se da anni il terrore degli aspiranti chef è stato Iginio Massari, dpo la puntata di giovedì 5 gennaio su Sky è arrivato un nuovo "sceriffo": l'ospite della quarta puntata, il 2 stelle Michelin Davide Scabin.

Masterchef, lo chef Scabin "terrorizza" i concorrenti: «E' peggio di Iginio Massari»

Davide Scabin, che paura!

Dopo la Black Mystery Box, con due ingredienti semplici come sale e pepe, che ha visto l'eliminazione della giovane Rachele che ha presentato un pollo crudo, nella cucina di Masterchef Italia è arrivato un nuovo ospite. Nella diretta del 5 gennaio i giudici hanno accolto in Masterchef lo chef Davide Scabin.

Due stelle Michelin, visionario e geniale, Scabin ha accompagnato Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli durante un difficilissimo Skill Test, il suo motto «La tradizione è la cosa più moderna che conosca. non esistono cucine banali ma solo cuochi mediocri». Al centro della prove sono i tre piatti italiani più famosi all’estero: Gnocchi al pesto genovese, Spaghetti alla chitarra con le polpettine e cotoletta milanesa.

Sin dai primi minuti Scabin ha messo la firma su questa quarta puntata: severo, burbero e allo stesso tempo empatico, terrorizzando non solo l'intera masterclass, ma anche i social. Se gli aspiranti chef hanno notato che Scabin "non ne fa passare una", per i social è più duro di Iginio Massari da sempre lo spauracchio di Masterchef Italia.