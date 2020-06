Masterchef 10 riparte: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli alla ricerca di nuovi talenti. Sui canali social del programma i tre chef raccontano cosa cercano per questa nuova edizione in un modo davvero originale. Imperdibile poi l'imitazione di Iginio Massari fatta da Cannavacciuolo.

Dopo un’edizione indimenticabile, quella conclusasi lo scorso marzo con la vittoria di Antonio Lorenzon, MasterChef Italia riparte. E lo fa confermando in pieno l’acclamatissima giuria protagonista della scorsa annata, formata da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

In un video pubblicato sui profili social del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, i tre giudici si ritrovano per una divertente videochiamata durante la quale iniziano ad organizzarsi in vista della prossima edizione, che andrà come sempre su Sky Uno e NOW TV. Primo step: la call-to-action, l’invito per chiunque voglia mettersi alla prova ai fornelli sognando di diventare il decimo MasterChef italiano a iscriversi ai casting. Ma non è facile: i tre discutono su quali debbano essere i requisiti di base del concorrente ideale, ma anche su cosa scrivere nella “chiamata alle armi”. I tre giudici sono come sempre super affiatati e il video è tutto da ridere con Cannavaciuolo imitatore provetto.

