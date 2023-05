Massimo Ranieri malato: rinviate a ottobre le date dello spettacolo a Perugia e Grosseto

Massimo Ranieri è costretto a rinviare le date del suo spettacolo ad ottobre per gli appuntamenti di Grosseto e Perugia. A comunicarlo è l'organizzazione che annuncia la malattia del cantante: «A causa di un sopraggiunto forte stato influenzale, le repliche di Grosseto e Perugia, previste per il giorno 27 e 28 maggio 2023, vengono posticipate nel mese di ottobre prossimo». Ecco quando si terranno gli spettacoli.

Le date dello spettacolo di Massimo Ranieri al Teatro Moralcchi di Perugia e al Teatro Moderno di Grosseto sono rinviate a ottobre.

Lo comunica l'organizzazione e anche il cantante stesso.

Ranieri, infatti, è stato colpito da una forte afonia che non gli consente di portare a termine, come meriterebbe, il suo spettacolo previsto proprio questa sera a Perugia. Lo stato influenzale, infatti, gli ha fatto perdere la voce. L'afonia, risolvibile in una settimana, però, costringe il cantante a rinviare lo spettacolo, dopo la stagione estiva.

Per questo motivo, le date saranno spostate, rispettivamente, a Perugia il 24 ottobre 2023 e a Grosseto 25 ottobre 2023. Per entrambi gli spettacoli rimangono validi i biglietti acquistati in precedenza rispettando settore e posto. In caso di rimborso è possibile richiederlo entro e non oltre il giorno 30 luglio 2023.