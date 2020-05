Sipari & Spettacoli, Massimo Puliani protagonista di RaccontArti

FANO – Il teatro secondo Massimo Puliani: regista, promotore di eventi artistici e docente. Non ha bisogno di presentazioni l’ospite speciale del quinto episodio di RaccontARTI, la serie online di Fondazione Teatro della Fortuna e Orchestra Sinfonica G. Rossini.



Mercoledì 20 maggio alle 17.00, sul canale YouTube della Fondazione Teatro, in programma “Sipari & Spettacoli”, un’intervista a tutto tondo con Puliani, che parlerà di teatro da una duplice prospettiva: quella di regista e quella di organizzatore.

Docente di “Storia della regia” e “Culture e tecniche dello spettacolo multimediale” all’Accademia di Macerata, è direttore alla Rocca Malatestiana di Fano e di Teatro a Palazzo Ducale – Festa del Duca di Urbino.



A condurre gli spettatori in questo viaggio alla scoperta del teatro in tutte le sue sfaccettature, Paolo Rosetti, segretario artistico della Rossini, e Maria Chiara Mazzi, docente di storia della musica al Conservatorio Rossini.



L'appuntamento con RaccontARTI prosegue ogni mercoledì alle 17.00, in streaming sul canale YouTube della Fondazione Teatro della Fortuna, fino al 24 giugno. Per accedere al canale cercare "Fondazione Teatro della Fortuna", questo il link diretto https://www.youtube.com/channel/UC6iVK5V5yzHxfyeJGUnE8aA.