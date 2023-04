La storia di Arthur Miller, “Uno sguardo dal ponte”, approda a teatro con Massimo Popolizio. L’attore cura la regia ed è protagonista nel ruolo di Eddie Carbone. Lo spettacolo, in scena al teatro dell’Aquila di Fermo alle 21 di oggi e alle 17 di domani, chiude la stagione di Comune e Amat.



Massimo Popolizio, come nasce l’idea di portare a teatro questa storia?

«Dopo aver fatto “M il figlio del secolo”, un “monstre” con 19 attori, volevo realizzare qualcosa di più adatto alle città. Sono due gli elementi per me interessanti di questa storia. Il primo è la passione tossica di un uomo non più giovanissimo, Eddie, che ama la nipote 17enne. Il secondo è come l’ho reso: ho creato una bolla italiana in America, dove gli Usa sono presenti solo con gli agenti e la canzone».



Qui parliamo di migranti italiani…

«Sì, ma non è tanto la loro storia, quanto il racconto che Eddie fa tornando indietro alle sue origini, all’onore, al dover vivere in un certo modo. Poi arrivano i due migranti italiani, di cui uno ha una storia con Caterina, la giovane; quindi la visione di Eddie, che viene annientato dalle sue stesse passioni».

Cosa lascia questo spettacolo a chi lo vede?

«Chi c’è stato finora, più o meno 10.800 spettatori a Roma, è rimasto compito da uno spettacolo che è potente, quasi epico, non asservito alla banalità dell’oggi, ma con un nucleo emotivo. Si muove molto intorno agli attori e alla loro interpretazione, cosa che oggi non siamo più abituati a vedere».

A proposito di interpretazione, come vede il teatro oggi?

«Quale delle tante versioni? Ormai sembra quasi un supermercato: le programmazioni, in alcuni luoghi, sono molto variegate. Però c’è posto per tutti. Il teatro di interpretazione degli attori è (quasi) morto, è raro. Oggi c’è molto teatro dei televisivi e degli attori del cinema che si riciclano sui testi. Poi ci sono altri attori, che appartengono a quella fascia che nasce da maestri del calibro di Ronconi o Strehler».

Teatro serio?

«Sì, teatro serio e anche popolare. Vede, si può fare un ottimo teatro popolare anche alzando l’asticella. Ne sono testimonianza i 10.800 spettatori, di questo spettacolo, fatti registrare a Roma: una città e una piazza dove è molto difficile fare qualcosa. Ecco non serve che aggiungo altro».

Lei ha detto che in questa storia a teatro, come al cinema, servono “primi e secondi piani, campi lunghi”, ma come si rendono a teatro?

«Le posso dire come non si fa, come quei registi che pensano di parlare più piano a teatro. Invece, come la penso io, si fanno montaggi per sequenza, si muovono gli attori, si fa una costruzione visiva dinamica, che tiene conto delle scene. Qui non ci sono le camere, qui è un atto unico con l’espediente del ritmo».

Popolizio, meglio a teatro o cinema?

«Sono due modi diversi di fare questo lavoro. Amo fare il cinema, lì ti devi far guidare e la responsabilità è di molti. A teatro tutto si fa da soli e tutte le sere. La cosa difficile? È far bene tutto, ogni sera, per 80 repliche, qualunque cosa ti succeda».

Ne “I predatori” ha girato con il fermano Giorgio Montanini: cosa può dire di lui?

«È un vero vulcano, un uomo molto intelligente. Un vulcano di idee, battute, invenzioni, reazioni, quando hai a che fare con persone come lui devi accostarti imparando il loro ritmo. È un attore bravissimo ed efficacissimo».