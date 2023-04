Massimo Giletti, La7 sospende Non è l'Arena: il giornalista rimane a disposizione. Cosa sta succedendo

Il talk di informazione di Massimo Giletti, almeno per il momento, non andrà più in onda. La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma «Non è l'Arena» che da domenica prossima non sarà in onda.

Domenica scorsa, domenica di Pasqua, il programma non era stato inserito nel palinsesto dell'emittente televisiva.

Il comunicato

Massimo Giletti, il comunicato La7

A rendere nota la notizia è stata la stessa emittente, che «ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione».

Massimo Giletti rimane - fa sapere l'emittente - a disposizione dell'azienda.